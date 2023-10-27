курську область рф атакував безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Міноборони росії заявило, що перехопило БПЛА над курською областю. Оборонне відомство країни-агресора традиційно звинуватило в атаці Україну, пише УНН.
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“26 жовтня в районі 23.50 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що черговими засобами ППО перехоплено безпілотний літальний апарат над територією курської області. Інформація щодо можливих руйнувань та жертв відповідними органами не надавалась.
Нагадаємо
Губернатор брянської області росії заявив, що вночі було збито російськими засобами ППО чотири українські безпілотники.