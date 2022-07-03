В российском курске заявили о сбитии двух украинских беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Губернатор курской области рф роман старовойт заявил, что якобы ночью на подлете к курску российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника, передает УНН со ссылкой на Telegram старовойта.
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"Сегодня ночью на подлете к курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника "Стриж". Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет", – утверждает старовойт.
По его словам, министерство обороны рф якобы уточнило тип беспилотника – два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 "Рейс".
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Ранее губернатор Белгородской области вячеслав гладков сообщал, что в российском белгороде прозвучала серия "громких звуков", есть информация о разрушенных домах, троих погибших и четырех пострадавших.