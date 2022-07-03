В российском белгороде раздались "хлопки": губернатор сообщил о трех погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В российском белгороде прозвучала серия "громких звуков", есть информация о разрушенных домах, трех погибших и четырех пострадавших. Об этом сообщил губернатор белгородской области вячеслав гладков, информирует УНН.
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"…в белгороде было слышно серию громких звуков. Горит частный жилой дом на улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте. (...) Причины случившегося выясняют, вероятно сработала ПВО ", – написал гладков в Telegram.
Детали
По словам губернатора, частично или полностью разрушены 11 многоквартирных домов и по меньшей мере 39 частных жилых домов.
"По пострадавшим: сейчас четверо, 2 человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Два человека осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков предоставляется. Сейчас есть информация о трех погибших", - заявил гладков.
Добавим
В белгороде обнаружили части ЗРК "Панцирь", который находится на вооружении у российской армии.
Напомним
В корочанском районе белгородской области рф разбился военный самолет.
В мае губернатор белгородской области рф вячеслав гладков сообщал об обстреле поселка середа якобы с территории Украины.