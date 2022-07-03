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В российском белгороде раздались "хлопки": губернатор сообщил о трех погибших

В российском белгороде раздались "хлопки": губернатор сообщил о трех погибших

Киев • УНН

 • 163834 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. В российском белгороде прозвучала серия "громких звуков", есть информация о разрушенных домах, трех погибших и четырех пострадавших. Об этом сообщил губернатор белгородской области вячеслав гладков, информирует УНН.

Цитата

"…в белгороде было слышно серию громких звуков. Горит частный жилой дом на улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте. (...) Причины случившегося выясняют, вероятно сработала ПВО ", – написал гладков в Telegram.

Детали

По словам губернатора, частично или полностью разрушены 11 многоквартирных домов и по меньшей мере 39 частных жилых домов.

"По пострадавшим: сейчас четверо, 2 человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Два человека осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков предоставляется. Сейчас есть информация о трех погибших", - заявил гладков.

Добавим

В белгороде обнаружили части ЗРК "Панцирь", который находится на вооружении у российской армии.

Напомним

В корочанском районе белгородской области рф разбился военный самолет.

В мае губернатор белгородской области рф вячеслав гладков сообщал об обстреле поселка середа якобы с территории Украины.

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