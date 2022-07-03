У російському бєлгороді пролунали "хлопки": губернатор повідомив про трьох загиблих

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"…у бєлгороді було чути серію гучних звуків. Горить приватний житловий будинок на вулиці Маяковського, 23. Усі оперативні служби працюють на місці. (...) Причини того, що сталося, з'ясовують, імовірно спрацювала ППО", – написав гладков у Telegram.

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За словами губернатора, частково або повністю зруйновано 11 багатоквартирних будинків та щонайменше 39 приватних житлових будинків.

"За постраждалими: наразі четверо, 2 особи доправлено до лікарні: чоловік та дитина 10 років. Чоловік зараз перебуває у тяжкому стані. Двох людей оглянуто на місці. Вся необхідна допомога медиків надається. Наразі є інформація про трьох загиблих", - заявив гладков.

Додамо

У бєлгороді виявили частини ЗРК "Панцир", який перебуває на озброєнні у російської армії.

Нагадаємо

У корочанському районі бєлгородської області рф розбився військовий літак.

У травні губернатор Бєлгородської області рф в'ячеслав гладков повідомляв про обстріл селища середа нібито з території України.