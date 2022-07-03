У російському курську заявили про збиття двох українських безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Губернатор курської області рф роман старовойт заявив, що нібито вночі на підльоті до курська російські сили ППО збили два українські безпілотники, передає УНН з посиланням на Telegram старовойта.
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"Сьогодні вночі на підльоті до курська наші ППО збили два українські безпілотники "Стриж". Завдяки грамотним діям військових постраждалих немає", – стверджує старовойт.
За його словами, міністерство оборони рф нібито уточнило тип безпілотника – два начинені вибухівкою українські реактивні безпілотні літальні апарати Ту-143 "Рейс".
Доповнення
Раніше губернатор бєлгородської області рф в'ячеслав гладков повідомляв, що в бєлгороді прозвучала серія "гучних звуків", є інформація про зруйновані будинки, трьох загиблих і чотирьох постраждалих.