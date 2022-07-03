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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 30807 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У російському курську заявили про збиття двох українських безпілотників

У російському курську заявили про збиття двох українських безпілотників

Київ • УНН

 • 144398 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Губернатор курської області рф роман старовойт заявив, що нібито вночі на підльоті до курська російські сили ППО збили два українські безпілотники, передає УНН з посиланням на Telegram старовойта.

Деталі

"Сьогодні вночі на підльоті до курська наші ППО збили два українські безпілотники "Стриж". Завдяки грамотним діям військових постраждалих немає", – стверджує старовойт.

За його словами, міністерство оборони рф нібито уточнило тип безпілотника – два начинені вибухівкою українські реактивні безпілотні літальні апарати Ту-143 "Рейс".

Доповнення

Раніше губернатор бєлгородської області рф в'ячеслав гладков повідомляв, що в бєлгороді прозвучала серія "гучних звуків", є інформація про зруйновані будинки, трьох загиблих і чотирьох постраждалих.

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