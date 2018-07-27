В русской "Википедии" приписали украинскому чиновнику фейкового деда
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В русской "Википедии" распространили ложную информацию о "деде" вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко. Об этом написала пресс-служба вице-премьера в Twitter, передает УНН.
"Информация о так называемом деде Вячеслава Кириленко "Андрее Павловиче Кириленко", которая распространяется в русской Википедии есть прямой и безосновательной ложью, придуманной с целью политической дискредитации. Никакой связи между ними нет. Просим проверять данные и не тиражировать фейки", - отметили в пресс-службе.
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Отметим, что в русской "Википедии", где размещена биографическая страница Вячеслава Кириленко, в разделе "Семья" написано: "Дедушка - Андрей Павлович Кириленко, советский партийный деятель, член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС (1962-1982), секретарь ЦК КПСС (1966-1982)".
Информация о так называемом деда Вячеслава Кириленко «Андрея Павловича Кириленко», которая распространяется в русской Википедии есть прямой и безосновательной ложью, придуманной с целью политической дискредитации.Ниякого связи между ними немае.Просимо проверять данные и не тиражировать фейки- Пресс-служба (@press_Kyrylenko) 27 июля 2018