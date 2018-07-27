У російській “Вікіпедії” приписали українському урядовцю фейкового діда
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У російській “Вікіпедії” поширили неправдиву інформацію про “діда” віце-прем’єр-міністра України В’ячеслава Кириленка. Про це написала прес-служба віце-прем’єра у Twitter, передає УНН.
“Інформація про так званого діда В’ячеслава Кириленка „Андрея Павловича Кириленка“, що поширюється у російській Вікіпедії є прямою та безпідставною брехнею, вигаданою з метою політичної дискредитації.Ніякого зв’язку між ними немає.Просимо перевіряти дані і не тиражувати фейки”, — наголосили у прес-службі.
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Зазначимо, що у російській “Вікіпедії”, де розміщена біографічна сторінка В’ячеслава Кириленка, у розділі “Семья” написано: “Дедушка — Андрей Павлович Кириленко, советский партийный деятель, член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС (1962–1982), секретарь ЦК КПСС (1966–1982)”.
Інформація про так званого діда В’ячеслава Кириленка «Андрея Павловича Кириленка», що поширюється у російській Вікіпедії є прямою та безпідставною брехнею, вигаданою з метою політичної дискредитації.Ніякого зв’язку між ними немає.Просимо перевіряти дані і не тиражувати фейки— Прес-служба (@press_Kyrylenko) 27 липня 2018 р.