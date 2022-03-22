В россии остановил работу единственный производитель танков "Уралвагонзавод": не хватает деталей

Цитата

“По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства, приостановлена работа предприятий корпорации “Уралзавод” и Челябинського тракторного завода”, - говорится в сообщении Генштаба.

Как отметили ВСУ, заводы специализируются на изготовлении и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил рф.

Ранее эти предприятия попали под санкции Запада, сообщает Nexta Live.

Напомним

По данным Генштаба, оккупанты имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичной является ситуация с горючим.



