В россии остановил работу единственный производитель танков "Уралвагонзавод": не хватает деталей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Единственный в россии производитель танков “Уралвагонзавод” приостановил работу предприятий из-за нехватки деталей иностранного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ и белорусский канал Nexta Live в Telegram.
Цитата
“По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства, приостановлена работа предприятий корпорации “Уралзавод” и Челябинського тракторного завода”, - говорится в сообщении Генштаба.
Как отметили ВСУ, заводы специализируются на изготовлении и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил рф.
Ранее эти предприятия попали под санкции Запада, сообщает Nexta Live.
Напомним
По данным Генштаба, оккупанты имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичной является ситуация с горючим.