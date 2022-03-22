У росії зупинив роботу єдиний виробник танків “Уралвагонзавод”: бракує деталей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Єдиний у росії виробник танків “Уралвагонзавод” призупинив роботу підприємств через брак деталей іноземного виробництва. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генштаб ЗСУ та білоруський канал Nexta Live у Telegram.
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“За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації “Уралзавод” та Челябинського тракторного заводу”, - ідеться у повідомленні Генштабу.
Як зазначили ЗСУ, заводи спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил рф.
Раніше ці підприємства потрапили під санкції Заходу, повідомляє Nexta Live.
Нагадаємо
За даними Генштабу, окупанти мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним.