В России утвердили нового генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Совет федерации РФ на заседании в среду утвердил назначение Игоря Краснова новым генеральным прокурором России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Совфеда РФ.
"Сенаторы одобрили назначение Игоря Краснова на должность Генерального прокурора РФ", - сообщили в Совфеде РФ.
Перед этим Совет федерации РФ уволил Юрия Чайку с должности генерального прокурора России.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин решил уволить Юрия Чайку с должности генпрокурора России. Путин предложил назначить новым генпрокурором заместителя председателя СК РФ Игоря Краснова.
Согласно российскому законодательству, генпрокурор РФ назначается на должность и освобождается от должности Советом федерации по представлению президента РФ.