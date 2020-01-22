В России утвердили нового генпрокурора

"Сенаторы одобрили назначение Игоря Краснова на должность Генерального прокурора РФ", - сообщили в Совфеде РФ.

Перед этим Совет федерации РФ уволил Юрия Чайку с должности генерального прокурора России.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин решил уволить Юрия Чайку с должности генпрокурора России. Путин предложил назначить новым генпрокурором заместителя председателя СК РФ Игоря Краснова.

Согласно российскому законодательству, генпрокурор РФ назначается на должность и освобождается от должности Советом федерации по представлению президента РФ.