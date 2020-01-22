Чайку остаточно звільнили з посади генпрокурора РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Рада федерації РФ під час засідання у середу звільнила Юрія Чайку з посади генерального прокурора Росії, повідомляє УНН.
За звільнення Юрія Чайки "у зв'язку з призначенням його на нову високу посаду" з посади генпрокурора РФ проголосували таємним голосуванням 158 осіб, проти - 1, утримався - 1, з 160 тих, хто голосував.
"Рішення ухвалено. Юрій Якович Чайка звільнений з посади генерального прокурора РФ", - повідомила голова Радфеду РФ Валентина Матвієнко.
Відповідно до російського законодавства, генпрокурор РФ призначається на посаду і звільняється з посади Радою федерації за поданням президента РФ.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін вирішив звільнити Юрія Чайку з посади генпрокурора Росії. Путін запропонував призначити новим генпрокурором заступника голови СК РФ Ігоря Краснова.