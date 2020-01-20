Путін звільнив генерального прокурора Росії Юрія Чайку

За інформацією джерел федеральних агентств РФ, Рада Федерації розгляне звільнення Чайки з поста генпрокурора і призначення на цю посаду Краснова 22 січня.

Ігор Краснов народився в 1975 році. З 2006 року по 2007 рік — слідчий центрального апарату Генпрокуратури, в 2007 році перейшов в СКР. Він був старшим слідчим з особливо важливих справ при голові СКР. Був призначений заступник голови СКР в квітні 2016 року. Краснов вів такі резонансні справи, як вбивства політика Бориса Нємцова, адвоката Станіслава Маркєлова і журналістки Анастасії Бабурової, а також розслідував злочини, вчинені “білгородським стрільцем” Сергієм Помазуном, учасниками “Бойової організації російських націоналістів” і розкрадання при будівництві космодрому Східний.

Генпрокурор Юрій Чайка народився в 1951 році в Хабаровському краї. У 1976 році прийшов на посаду стажиста прокуратури Усть-Удінського району Іркутської області. У 1983 році очолив слідчий відділ Східно-Сибірської транспортної прокуратури. У листопаді 1995 року призначений першим заступником генпрокурора РФ. З серпня 1999 до червня 2006 року працював міністром юстиції. З 23 червня 2006 року — генеральний прокурор РФ.

Додамо, що новий російський прем’єр Мішустін підписав перше кадрове призначення в уряді.