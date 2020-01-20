Путін звільнив генерального прокурора Росії Юрія Чайку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Юрій Чайка залишає посаду генпрокурора “в зв’язку з переходом на іншу роботу”, повідомляється на сайті Кремля. Президент Володимир Путін запропонував призначити новим генпрокурором заступник голови Слідчого комітету Ігоря Краснова, зазначає УНН.
За інформацією джерел федеральних агентств РФ, Рада Федерації розгляне звільнення Чайки з поста генпрокурора і призначення на цю посаду Краснова 22 січня.
Ігор Краснов народився в 1975 році. З 2006 року по 2007 рік — слідчий центрального апарату Генпрокуратури, в 2007 році перейшов в СКР. Він був старшим слідчим з особливо важливих справ при голові СКР. Був призначений заступник голови СКР в квітні 2016 року. Краснов вів такі резонансні справи, як вбивства політика Бориса Нємцова, адвоката Станіслава Маркєлова і журналістки Анастасії Бабурової, а також розслідував злочини, вчинені “білгородським стрільцем” Сергієм Помазуном, учасниками “Бойової організації російських націоналістів” і розкрадання при будівництві космодрому Східний.
Генпрокурор Юрій Чайка народився в 1951 році в Хабаровському краї. У 1976 році прийшов на посаду стажиста прокуратури Усть-Удінського району Іркутської області. У 1983 році очолив слідчий відділ Східно-Сибірської транспортної прокуратури. У листопаді 1995 року призначений першим заступником генпрокурора РФ. З серпня 1999 до червня 2006 року працював міністром юстиції. З 23 червня 2006 року — генеральний прокурор РФ.
Додамо, що новий російський прем’єр Мішустін підписав перше кадрове призначення в уряді.