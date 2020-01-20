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Путин уволил генерального прокурора России Юрия Чайку

Киев • УНН

 • 20890 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Юрий Чайка покидает пост генпрокурора “в связи с переходом на другую работу”, сообщается на сайте Кремля. Президент Владимир Путин предложил назначить новым генпрокурором заместитель председателя Следственного комитета Игоря Краснова, отмечает УНН.

Путин уволил генерального прокурора России Юрия Чайку

По информации источников федеральных агентств РФ, Совет Федерации рассмотрит освобождение Чайки с поста генпрокурора и назначение на этот пост Краснова 22 января.

Игорь Краснов родился в 1975 году. С 2006 года по 2007 год — следователь центрального аппарата Генпрокуратуры, в 2007 году перешел в СКР. Он был старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР. Был назначен зампредседателя СКР в апреле 2016 года. Краснов вел такие резонансные дела, как убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, а также расследовал преступления, совершенные “белгородским стрелком” Сергеем Помазуном, участниками “Боевой организации русских националистов” и хищения при строительстве космодрома Восточный.

Генпрокурор Юрий Чайка родился в 1951 году в Хабаровском крае. В 1976 году пришел на должность стажера прокуратуры Усть-Удинского района Иркутской области. В 1983 году возглавил следственный отдел Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В ноябре 1995 года назначен первым заместителем генпрокурора РФ. С августа 1999 года до июня 2006 года работал министром юстиции. С 23 июня 2006 года — генеральный прокурор РФ.

Добавим, что новый российский премьер Мишустин подписал первое кадровое назначение в правительстве.

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