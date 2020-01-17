Новий російський прем'єр Мішустін підписав перше кадрове призначення в уряді
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін призначив Данила Єгорова головою Федеральної податкової служби (ФПС), відповідне розпорядження опубліковане в п’ятницю на офіційному сайті Кабміну Росії, передає УНН з посиланням на відповідний документ.
“Призначити Єгорова Данила В’ячеславовича керівником Федеральної податкової служби, звільнивши його із займаної посади”, — йдеться в документі, датованому 17 січня. Раніше Єгоров обіймав посаду заступника глави ФПС.
Розпорядження стало першим опублікованим документом про кадрові призначення, підписаним новим прем’єром.
Данило Єгоров народився в Москві в 1975 році. Деякий час був членом комісії Міжрегіональної колегії адвокатів допомоги підприємствам і громадянам. Почав працювати в ФПС в 2001 році.
Додамо, що Медведєв провів зустріч з новим прем’єром Мішустіним.