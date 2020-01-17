Новый российский премьер Мишустин подписал первое кадровое назначение в правительстве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова председателем Федеральной налоговой службы (ФНС), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте Кабмина России, передает УНН со ссылкой на соответствующий документ.
"Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе, датируемом 17 января. Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС.
Распоряжение стало первым опубликованным документом о кадровых назначениях, подписанным новым премьером.
Даниил Егоров родился в Москве в 1975 году. Некоторое время был членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам. Начал работать в ФНС в 2001 году.
Добавим, что Медведев провел встречу с новым премьером Мишустиным.