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Новый российский премьер Мишустин подписал первое кадровое назначение в правительстве

Киев • УНН

 • 16648 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова председателем Федеральной налоговой службы (ФНС), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте Кабмина России, передает УНН со ссылкой на соответствующий документ.

Новый российский премьер Мишустин подписал первое кадровое назначение в правительстве

"Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе, датируемом 17 января. Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС.

Распоряжение стало первым опубликованным документом о кадровых назначениях, подписанным новым премьером.

Даниил Егоров родился в Москве в 1975 году. Некоторое время был членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам. Начал работать в ФНС в 2001 году.

Добавим, что Медведев провел встречу с новым премьером Мишустиным.

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