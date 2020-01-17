Медведєв провів зустріч з новим прем'єром Мішустіним

“На даний момент призначено голову уряду Російської Федерації, він приступив до виконання обов’язків, ми зараз обговорювали різні питання, пов’язані з функціонуванням уряду”, — сказав Медведєв на зустрічі з Мішустіним та урядом, який пішов у відставку.

Колишній прем’єр-міністр РФ побажав новому главі уряду Михайлу Мішустіну досягнення максимальних успіхів при “виконанні тих завдань, які президент Росії Володимир Путін поставив у своєму посланні Федеральним зборам”.

“Хочу побажати, користуючись цією можливістю, новому уряду і, звичайно, голові уряду максимальних успіхів у досягненні поставлених цілей”, — сказав на зустрічі з новим главою кабміну і виконуючими свої обов’язки міністрами.

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Медведєв підкреслив, що робота в уряді “напевно, один з найскладніших видів діяльності”. “Ця робота вимагає максимальної віддачі. Вона завжди дуже критично оцінюється людьми. Це специфіка діяльності уряду, але вона надзвичайно важлива, — зазначив він. — Михайле Володимировичу, я вам бажаю успіхів, я бажаю успіхів усім колегам, які увійдуть до складу нового уряду і продовжать роботу, якою займався уряд, в якому ми всі з вами, шановні колеги, брали участь. Спасибі вам”.

На думку Медведєва, кожен член кабінету міністрів “трудився на своїй посаді виключно сумлінно”. “Я щиро хочу вам подякувати за службу Вітчизні і роботу в уряді Російської Федерації”, — сказав екс-прем’єр.

Він упевнений, що поки не сформовано новий уряд, виконувачі обов’язків працюватимуть належним чином. На його погляд, подібні ситуації “природні для будь-якої країни, не є чимось особливим, знаменують ті чи інші зміни, які відбуваються в країні”.

Додамо, що російські ЗМІ опублікували версію, чому Путін відправив Медведєва у відставку.