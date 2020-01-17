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Медведев провел встречу с новым премьером Мишустин

Киев • УНН

 • 10475 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что обсудил с новым председателем правительства Михаилом Мишустиным функционирование кабинета министров, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС и пресс-службу российского правительства.

Медведев провел встречу с новым премьером Мишустин

“В настоящий момент назначен председатель правительства Российской Федерации, он приступил к исполнению обязанностей, мы сейчас обсуждали разные вопросы, связанные с функционированием правительства”, — сказал Медведев на встрече с Мишустиным и ушедшим в отставку правительством.

Бывший премьер-министр РФ пожелал новому главе правительства Михаилу Мишустин достижения максимальных успехов при “выполнении тех задач, которые президент России Владимир Путин поставил в своем послании Федеральному собранию”.

“Хочу пожелать, пользуясь этой возможностью, новому правительству и, конечно, председателю правительства максимальных успехов в достижении поставленных целей”, — сказал на встрече с новым главой кабмина и исполняющими свои обязанности министрами.

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Медведев подчеркнул, что работа в правительстве “наверное, один из самых сложных видов деятельности”. “Эта работа требует максимальной отдачи. Она всегда очень критично оценивается людьми. Это специфика деятельности правительства, но она исключительно важна, — отметил он. — Михаил Владимирович, я вам желаю успехов, я желаю успехов всем коллегам, которые войдут в состав нового правительства и продолжат работу, которой занималось правительство, в котором мы все с вами, уважаемые коллеги, принимали участие. Спасибо вам”.

По мнению Медведева, каждый член кабинета министров “трудился на своем посту исключительно добросовестно”. “Я искренне хочу вас поблагодарить за службу Отечеству и работу в правительстве Российской Федерации”, — сказал экс-премьер.

Он уверен, что пока не сформировано новое правительство, исполняющие обязанности будут работать надлежащим образом. На его взгляд, подобные ситуации “естественны для любой страны, не являются чем-то особенным, знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране”.

Добавим, что российские СМИ опубликовали версию, почему Путин отправил Медведева в отставку.

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