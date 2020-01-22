Чайку окончательно уволили с должности генпрокурора РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Совет федерации РФ на заседании в среду уволил Юрия Чайку с должности генерального прокурора России, сообщает УНН.
За освобождение Юрия Чайки "в связи с назначением его на новую высокую должность" с должности генпрокурора РФ проголосовали тайным голосованием 158 человек, против - 1, воздержался - 1, из 160 голосовавших.
"Решение принято. Юрий Яковлевич Чайка освобожден от должности генерального прокурора РФ", - сообщила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
Согласно российскому законодательству, генпрокурор РФ назначается на должность и освобождается от должности Советом федерации по представлению президента РФ.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин решил уволить Юрия Чайку с должности генпрокурора России. Путин предложил назначить новым генпрокурором заместителя председателя СК РФ Игоря Краснова.