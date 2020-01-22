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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Чайку окончательно уволили с должности генпрокурора РФ

Киев • УНН

 • 12370 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Совет федерации РФ на заседании в среду уволил Юрия Чайку с должности генерального прокурора России, сообщает УНН.

Чайку окончательно уволили с должности генпрокурора РФ

За освобождение Юрия Чайки "в связи с назначением его на новую высокую должность" с должности генпрокурора РФ проголосовали тайным голосованием 158 человек, против - 1, воздержался - 1, из 160 голосовавших.

"Решение принято. Юрий Яковлевич Чайка освобожден от должности генерального прокурора РФ", - сообщила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Согласно российскому законодательству, генпрокурор РФ назначается на должность и освобождается от должности Советом федерации по представлению президента РФ.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин решил уволить Юрия Чайку с должности генпрокурора России. Путин предложил назначить новым генпрокурором заместителя председателя СК РФ Игоря Краснова.

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