У Росії затвердили нового генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Рада федерації РФ під час засідання у середу затвердила призначення Ігоря Краснова новим генеральним прокурором Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Радфеду РФ.
"Сенатори схвалили призначення Ігоря Краснова на посаду Генерального прокурора РФ", - повідомили у Радфеді РФ.
Перед цим Рада федерації РФ звільнила Юрія Чайку з посади генерального прокурора Росії.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін вирішив звільнити Юрія Чайку з посади генпрокурора Росії. Путін запропонував призначити новим генпрокурором заступника голови СК РФ Ігоря Краснова.
Відповідно до російського законодавства, генпрокурор РФ призначається на посаду і звільняється з посади Радою федерації за поданням президента РФ.