У россии заканчиваются высокоточные боеприпасы в Украине - СМИ

Детали

Чиновник предполагает, что россия, скорее всего, будет использовать авиационные бомбы свободного падения и артиллерию.

При этом заместитель министра обороны страны по вопросам политики Колин Кал отметил, что не верит, что президент рф владимир путин хочет иметь тотальный конфликт с НАТО.

Дополнение

Разведки США и Британии сообщают, что ВСУ, вероятно, успешно атаковали важные цели на оккупированных территориях Украины. Среди них — десантный корабль и склады боеприпасов в Бердянске.