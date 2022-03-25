У россии заканчиваются высокоточные боеприпасы в Украине - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что у российских военных в Украине заканчиваются высокоточные управляемые боеприпасы. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.
Детали
Чиновник предполагает, что россия, скорее всего, будет использовать авиационные бомбы свободного падения и артиллерию.
При этом заместитель министра обороны страны по вопросам политики Колин Кал отметил, что не верит, что президент рф владимир путин хочет иметь тотальный конфликт с НАТО.
Дополнение
Разведки США и Британии сообщают, что ВСУ, вероятно, успешно атаковали важные цели на оккупированных территориях Украины. Среди них — десантный корабль и склады боеприпасов в Бердянске.