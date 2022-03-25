У росії закінчуються високоточні боєприпаси в Україні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Високопоставлений чиновник Пентагону заявив, що у російських військових в Україні закінчуються високоточні керовані боєприпаси. Про це інформує УНН, посилаючись на Reuters.
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Чиновник припускає, що росія, швидше за все, використовуватиме авіаційні бомби вільного падіння та артилерію.
При цьому заступник міністра оборони країни з питань політики Колін Кал зауважив, що не вірить, що президент рф володимир путін хоче мати тотальний конфлікт з НАТО.
Доповнення
Розвідки США та Британії повідомляють, що ЗСУ, ймовірно, успішно атакували важливі цілі на окупованих територіях України. Серед них — десантний корабель і склади боєприпасів у Бердянську.