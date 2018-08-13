В РФ зафиксировали более 10 случаев давления на защитников украинских политзаключенных

"К сожалению, в последнее время фиксируем тревожную тенденцию того, что в последнее время имеем серьезное давление именно на профессиональных адвокатов и правозащитников, которые осуществляют помощь политзаключенным в условиях оккупации, тотального отсутствия справедливого судопроизводства на оккупированных территориях... Только за последнее время мы зафиксировали более 10 случаев давления на профессиональных адвокатов, осуществляющих защиту в таких делах", - отметила правозащитница.

По ее словам, давление осуществляется со стороны РФ, начиная от угроз, обысков, и заканчивая лишением свободы адвокатов.

Как сообщал УНН, в конце прошлого года в оккупированном Крыму под управлением ФСБ полиция задержала адвоката Эмиля Курбединова.



