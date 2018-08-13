У Росії зафіксували більше 10 випадків тиску на захисників українських політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У РФ зафіксували вже понад 10 випадків тиску на професійних адвокатів та правозахисників, які захищають українських політв’язнів. Про це під час прес-конференції в Києві заявила юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Дар’я Свиридова, передає кореспондент УНН.
"На жаль, останнім часом фіксуємо тривожну тенденцію того, що останнім часом маємо серйозний тиск саме на професійних адвокатів та правозахисників, які здійснюють допомогу політв’язням в умовах окупації, тотальної відсутності справедливого судочинства на окупованих територіях… Лише за останній час ми зафіксували більше 10 випадків тиску на професійних адвокатів, які здійснюють захист в таких справах", - зазначила правозахисниця.
За її словами, тиск здійснюється з боку РФ, починаючи від погроз, обшуків, і закінчуючи позбавленням волі адвокатів.
Як повідомляв УНН, наприкінці минулого року в окупованому Криму під управлінням ФСБ поліція затримала адвоката Еміля Курбедінова.