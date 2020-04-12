В России за сутки зафиксировали более 2 тысячи случаев коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 46386 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 54983 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 69255 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 69095 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 98175 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79018 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101762 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105557 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130696 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130250 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В России за сутки зафиксировали более 2 тысячи случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировали более 2 тысячи случаев коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13815 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В России количество больных коронавирусом выросло до рекордных 2186 человек, которых зафиксировали за последние сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Россия сообщила о рекордных 2186 новых случаев COVID-19, которые зафиксировали за последние сутки. Теперь количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни в России составляет 15 770 человек. 130 человек умерли", - говорится в сообщении.

Отмечается, по данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, всего в мире зафиксировали 1 777 666 случаев коронавируса. 404 372 человека выздоровели, 108 867 пациентов умерли.

Напомним, в России 11 человек, которые вылечились от коронавируса, стали донорами крови для лечения других.

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