В России за сутки зафиксировали более 2 тысячи случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В России количество больных коронавирусом выросло до рекордных 2186 человек, которых зафиксировали за последние сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Россия сообщила о рекордных 2186 новых случаев COVID-19, которые зафиксировали за последние сутки. Теперь количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни в России составляет 15 770 человек. 130 человек умерли", - говорится в сообщении.
Отмечается, по данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, всего в мире зафиксировали 1 777 666 случаев коронавируса. 404 372 человека выздоровели, 108 867 пациентов умерли.
Напомним, в России 11 человек, которые вылечились от коронавируса, стали донорами крови для лечения других.