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У Росії хворих на COVID-19 почали лікувати плазмою крові тих, хто одужав

У Росії хворих на COVID-19 почали лікувати плазмою крові тих, хто одужав

Київ • УНН

 • 17673 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Росії 11 людей, які вилікувалися від коронавірусу, стали донорами крові для лікування інших. Про це повідомляє УНН із посиланням на оперативний штаб Москви по боротьбі з коронавірусом.

"В Інституті швидкої допомоги імені Н.В. Скліфосовського і МКЛ № 52 провели перші процедури переливання хворим з COVID-19 плазми крові донорів, які вже пройшли лікування від коронавирусу і одужали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найголовніше встановити, на якому етапі хвороби, в якій дозі, і в якому поєднанні з іншими засобами реконвалесцента плазма дасть найбільший ефект

"На сьогоднішній день в Москві вже 11 видужалих від COVID-19 стали донорами плазми крові. Переливання отримали 7 пацієнтів, які зараз проходять лікування в міських клініках", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Франції планують розпочати клінічні дослідження з переливання плазми крові людям з коронавірусом від людей, які вже вилікувалися від COVID-19.

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