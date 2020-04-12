В России больных COVID-19 начали лечить плазмой крови тех, кто излечился
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В России 11 человек, которые вылечились от коронавируса, стали донорами крови для лечения других. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
"В Институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и МКБ № 52 провели первые процедуры переливания больным с COVID-19 плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от коронавируса и выздоровели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самое главное установить, на каком этапе болезни, в какой дозе и в каком сочетании с другими средствами реконвалесцентая плазма даст наибольший эффект
"На сегодняшний день в Москве уже 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы крови. Переливание получили 7 пациентов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках", - говорится в сообщении.
Напомним, во Франции планируют начать клинические исследования по переливанию плазмы крови людям с коронавирусом от людей, которые уже вылечились от COVID-19.