У Франції інфікованим коронавірусом переливатимуть плазму крові тих, хто одужав від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Франції планують з 7 квітня розпочати клінічні дослідження з переливання плазми крові людям з коронавірусом від людей, які вже вилікувалися від COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.
“Це клінічне випробування включає переливання плазми від пацієнтів з COVID-19, які одужали, що містять антитіла до вірусу і які можуть передати цей імунітет пацієнту, у якого COVID-19 зараз”, — цитують у виданні прес-реліз.
Так, клінічні випробування почнуться 7 квітня, плазму візьмуть у 200 пацієнтів, які вилікувалися не менше 14 днів тому. Результати дослідження можна буде оцінити через 2-3 тижні.
Переливання організовують державні паризькі лікарні, Французький банк крові та Національний інститут охорони здоров’я та медичних досліджень.
На даний момент у Франції від коронавірусу вилікувалося вже 15 574 людини.
Нагадаємо, що кількість випадків зараження новим коронавірусом у Франції перевищила 90 тис. осіб.