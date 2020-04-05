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У Франції інфікованим коронавірусом переливатимуть плазму крові тих, хто одужав від COVID-19

У Франції інфікованим коронавірусом переливатимуть плазму крові тих, хто одужав від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Франції планують з 7 квітня розпочати клінічні дослідження з переливання плазми крові людям з коронавірусом від людей, які вже вилікувалися від COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.

“Це клінічне випробування включає переливання плазми від пацієнтів з COVID-19, які одужали, що містять антитіла до вірусу і які можуть передати цей імунітет пацієнту, у якого COVID-19 зараз”, — цитують у виданні прес-реліз.

Так, клінічні випробування почнуться 7 квітня, плазму візьмуть у 200 пацієнтів, які вилікувалися не менше 14 днів тому. Результати дослідження можна буде оцінити через 2-3 тижні.

Переливання організовують державні паризькі лікарні, Французький банк крові та Національний інститут охорони здоров’я та медичних досліджень.

На даний момент у Франції від коронавірусу вилікувалося вже 15 574 людини.

Нагадаємо, що кількість випадків зараження новим коронавірусом у Франції перевищила 90 тис. осіб.

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