У Росії за добу зафіксували понад 2 тисячі випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Росії кількість хворих на коронавірус зросла до рекордних 2 186 людей, яких зафіксували за останню добу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
"Росія повідомила про рекордні 2 186 нових випадків COVID-19, які зафіксували за останню добу. Тепер кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби в Росії становить 15 770 людей. 130 людей померли", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, за даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, загалом у світі зафіксували 1 777 666 випадків коронавірусу. 404 372 людини одужали, 108 867 пацієнтів померли.
Нагадаємо, у Росії 11 людей, які вилікувалися від коронавірусу, стали донорами крові для лікування інших.