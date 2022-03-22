В россии уже жалуются на дефицит около 80 видов лекарств в аптеках: не хватает даже инсулина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Российские врачи сообщили о дефиците более чем 80 видов медицинских препаратов. Это несмотря на то, что министерство здравоохранения рф уверяло, что санкции против россии из-за нападения на Украину не повлияют на поставки, пишет УНН, ссылаясь на российское издание Коммерсантъ.
Детали
Данные о дефиците лекарств получили от опроса профессионального сообщества “Врачи.рф”. Среди лекарств, которые пациенты не могут найти в аптеках: инсулин, препараты для желудка и щитовидной железы, терапии сахарного диабета, противовоспалительные, противоэпилептические, гастроэнтерологические антидепрессанты и комбинированные оральные контрацептивы, лекарства для гормональной терапии.
В министерстве здравоохранения рф заявили, что спрос на лекарства вызван “фейками и ложной информацией по ряда препаратов”.
Дополнение
Запад продолжает вводить санкции против россии на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину. По данным СМИ, Евросоюз готов к дальнейшему введению ограничений против москвы.
Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что сейчас россия “и близко не подошла” к тому, чтобы с нее сняли санкции.