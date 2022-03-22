В россии уже жалуются на дефицит около 80 видов лекарств в аптеках: не хватает даже инсулина

Детали

Данные о дефиците лекарств получили от опроса профессионального сообщества “Врачи.рф”. Среди лекарств, которые пациенты не могут найти в аптеках: инсулин, препараты для желудка и щитовидной железы, терапии сахарного диабета, противовоспалительные, противоэпилептические, гастроэнтерологические антидепрессанты и комбинированные оральные контрацептивы, лекарства для гормональной терапии.

В министерстве здравоохранения рф заявили, что спрос на лекарства вызван “фейками и ложной информацией по ряда препаратов”.

Дополнение

Запад продолжает вводить санкции против россии на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину. По данным СМИ, Евросоюз готов к дальнейшему введению ограничений против москвы.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что сейчас россия “и близко не подошла” к тому, чтобы с нее сняли санкции.