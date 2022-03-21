"Ми і близько не підійшли до цього моменту": Білий дім про зняття санкцій з росії

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На запитання, що насамперед потрібно зробити президенту росії володимиру путіну, щоб США зняли санкції, Сінгх відповів "ми і близько не підійшли до цього моменту. Перше, що він має зробити, це зупинити безрозсудний та варварський напад на цивільне населення України. Цього немає".

Сінгх додав, що "мета — продемонструвати рішучість, що санкції мають силу накласти непосильні витрати".

Також Сінгх заявив, що росія може спробувати обійти санкції через Китай, Венесуелу чи Іран. Проте останні теж підпадуть під санкції, тож мають обрати, – допомагатимуть своїй країні чи росії.

Нагадаємо

25 березня президент США Джо Байден відвідає Варшаву. Він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.