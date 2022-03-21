"Мы и близко не подошли к этому моменту": Белый дом о снятии санкций с россии

Детали

На вопрос, что прежде всего нужно сделать президенту россии владимиру путину, чтобы США сняли санкции, Сингх ответил "мы и близко не подошли к этому моменту. Первое, что он должен сделать, это остановить безрассудного и варварское нападение на гражданское население Украины. Этого нет".

Сингх добавил, что "цель — продемонстрировать решимость, что санкции имеют силу наложить непосильные расходы".

Также Сингх заявил, что россия может попытаться обойти санкции через Китай, Венесуэлу или Иран. Однако последние тоже подпадут под санкции, поэтому должны выбрать, - помогать своей стране или россии.

Напомним

25 марта президент США Джо Байден посетит Варшаву. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.