У росії вже скаржаться на дефіцит близько 80 видів ліків у аптеках: не вистачає навіть інсуліну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. російські лікарі повідомили про дефіцит більш ніж 80 видів медичних препаратів. Це попри те, що міністерство охорони здоров’я рф запевняло, що санкції проти росії через напад на Україну не вплинуть на поставки, пише УНН, посилаючись на російське видання Коммерсант.
Деталі
Дані про дефіцит ліків отримали від опитування професійної спільноти “Врачи.рф”. Серед ліків, які пацієнти не можуть знайти в аптеках: інсулін, препарати для шлунку та щитовидної залози, терапії цукрового діабету, протизапальні, протиепілептичні, гастроентерологічні антидепресанти та комбіновані оральні контрацептиви, ліки для гормональної терапії.
У міністерстві охорони здоров’я рф запевнили, що попит на ліки викликаний “фейками та неправдивою інформацією щодо низки препаратів”.
Доповнення
Захід продовжує вводити санкції проти росії на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну. За даними ЗМІ, Євросоюз готовий до подальшого введення обмежень проти москви.
Окрім того, президент США Джо Байден заявив, що наразі росія “і близько не підійшла” до того, щоб з неї зняли санкції.