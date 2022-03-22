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ЄС готовий до подальших санкцій проти рф та планує фонд солідарності з Україною - журналіст

ЄС готовий до подальших санкцій проти рф та планує фонд солідарності з Україною - журналіст

Київ • УНН

 • 94738 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Європейський Союз планує заявивти, що готовий до подальших санкцій проти рф та білорусі та планує стоврити Трастовий фонд солідарності з Україною. Такий проект підсумкового комюніке Ради ЄС, яка має зібратися цього тижня, оприлюднив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter, пише УНН.

Цитата

"В останньому проекті висновків Ради ЄС зазначено, що ЄС "залишається готовим до швидкого введення подальших скоординованих санкцій" проти росії та білорусі. Він також "погоджується створити Трастовий фонд солідарності з Україною та закликає розпочати підготовку без зволікання", - повідомив Йозвяк.

Раніше

ЗМІ повідомляли, що ЄС обговорить п'ятий пакет санкцій проти росії за її вторгнення в Україну, зокрема, йтиметься про ембарго на російську нафту, президент США Джо Байден приєднається до переговорів лідерів ЄС.

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