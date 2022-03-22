ЄС готовий до подальших санкцій проти рф та планує фонд солідарності з Україною - журналіст

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"В останньому проекті висновків Ради ЄС зазначено, що ЄС "залишається готовим до швидкого введення подальших скоординованих санкцій" проти росії та білорусі. Він також "погоджується створити Трастовий фонд солідарності з Україною та закликає розпочати підготовку без зволікання", - повідомив Йозвяк.

Раніше

ЗМІ повідомляли, що ЄС обговорить п'ятий пакет санкцій проти росії за її вторгнення в Україну, зокрема, йтиметься про ембарго на російську нафту, президент США Джо Байден приєднається до переговорів лідерів ЄС.