ЄС готовий до подальших санкцій проти рф та планує фонд солідарності з Україною - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Європейський Союз планує заявивти, що готовий до подальших санкцій проти рф та білорусі та планує стоврити Трастовий фонд солідарності з Україною. Такий проект підсумкового комюніке Ради ЄС, яка має зібратися цього тижня, оприлюднив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter, пише УНН.
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"В останньому проекті висновків Ради ЄС зазначено, що ЄС "залишається готовим до швидкого введення подальших скоординованих санкцій" проти росії та білорусі. Він також "погоджується створити Трастовий фонд солідарності з Україною та закликає розпочати підготовку без зволікання", - повідомив Йозвяк.
Раніше
ЗМІ повідомляли, що ЄС обговорить п'ятий пакет санкцій проти росії за її вторгнення в Україну, зокрема, йтиметься про ембарго на російську нафту, президент США Джо Байден приєднається до переговорів лідерів ЄС.