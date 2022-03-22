ЕС готов к дальнейшим санкциям против рф и планирует фонд солидарности с Украиной - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Европейский Союз планирует заявить, что готов к дальнейшим санкциям против рф и беларуси и планирует создать трастовый фонд солидарности с Украиной. Такой проект итогового коммюнике Совета ЕС, который должен собраться на этой неделе, обнародовал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.
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"В последнем проекте выводов Совета ЕС указано, что ЕС "остается готовым к быстрому вводу дальнейших скоординированных санкций" против россии и беларуси. Он также соглашается создать Трастовый фонд солидарности с Украиной и призывает начать подготовку без промедления", - сообщил Йозвяк.
Ранее
СМИ сообщали, что ЕС обсудит пятый пакет санкций против россии за ее вторжение в Украину, в частности, речь пойдет об эмбарго на российскую нефть, президент США Джо Байден присоединится к переговорам лидеров ЕС.