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ЕС готов к дальнейшим санкциям против рф и планирует фонд солидарности с Украиной - журналист

ЕС готов к дальнейшим санкциям против рф и планирует фонд солидарности с Украиной - журналист

Киев • УНН

 • 94733 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Европейский Союз планирует заявить, что готов к дальнейшим санкциям против рф и беларуси и планирует создать трастовый фонд солидарности с Украиной. Такой проект итогового коммюнике Совета ЕС, который должен собраться на этой неделе, обнародовал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"В последнем проекте выводов Совета ЕС указано, что ЕС "остается готовым к быстрому вводу дальнейших скоординированных санкций" против россии и беларуси. Он также соглашается создать Трастовый фонд солидарности с Украиной и призывает начать подготовку без промедления", - сообщил Йозвяк.

Ранее

СМИ сообщали, что ЕС обсудит пятый пакет санкций против россии за ее вторжение в Украину, в частности, речь пойдет об эмбарго на российскую нефть, президент США Джо Байден присоединится к переговорам лидеров ЕС.

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