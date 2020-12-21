В России считают, что роль военной силы в решении международных проблем возросла
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. НАТО рассматривает Россию главной угрозой и наращивает военный потенциал у российских границ. Об этом в ходе заседания коллегии Минобороны РФ заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает УНН.
“В 2020 году расширилась география вызовов для нашей страны, возросла роль военной силы в решении международных проблем. НАТО рассматривает Россию главной угрозой, наращивает военный потенциал у наших границ. США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии. На 15%, по сравнению с прошлым годом, возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолетов и кораблей вблизи российских границ”, — сказал Шойгу.
По его словам, также наращивается передовое присутствие американских кораблей в Арктическом регионе.
“Системными стали тренировки НАТО, проводимые одновременно у западных, южных и восточных рубежей России. Только в августе-сентябре в них участвовало 55 боевых самолетов, включая стратегические бомбардировщики и 12 кораблей — носителей высокоточного оружия. Мы внимательно отслеживали эти учения, принимали зеркальные меры”, — заявил министр обороны РФ.
Как сообщал УНН, Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины, наращивает свое военное присутствие в аннексированном Крыму, и все чаще разворачивает силы в Черноморском регионе. НАТО отвечает на это путем усиления своего присутствия на суше, в море и в воздухе.