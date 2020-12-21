У Росії вважають, що роль військової сили у вирішенні міжнародних проблем зросла

“У 2020 році розширилася географія викликів для нашої країни, зросла роль військової сили у вирішенні міжнародних проблем. НАТО розглядає Росію головною загрозою, нарощує військовий потенціал у наших кордонів. США почали передислокацію бойових підрозділів з Німеччини до Польщі та країн Балтії. На 15%, в порівнянні з минулим роком, зросла інтенсивність розвідувальних і демонстративних дій американських літаків і кораблів поблизу російських кордонів”, — сказав Шойгу.

За його словами, також нарощується передова присутність американських кораблів в Арктичному регіоні.

“Системними стали тренування НАТО, що проводяться одночасно у західних, південних і східних рубежів Росії. Тільки в серпні-вересні в них брало участь 55 бойових літаків, включаючи стратегічні бомбардувальники і 12 кораблів — носіїв високоточної зброї. Ми уважно відстежували ці вчення, вживали дзеркальні заходи”, — заявив міністр оборони РФ.

Як повідомляв УНН, Росія продовжує порушувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії і України, нарощує свою військову присутність в анексованому Криму, і все частіше розгортає сили в Чорноморському регіоні. НАТО відповідає на це шляхом посилення своєї присутності на суші, на морі і в повітрі.