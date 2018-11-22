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В России определились, как будут поставлять в ЕС газ "Турецким потоком"

В России определились, как будут поставлять в ЕС газ "Турецким потоком"

Киев  •  УНН

 • 13260 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Российское ПАО "Газпром" определилось с маршрутом поставки газа по "Турецкому потоку", который пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, и уже участвует в процедуре бронирования новых трубопроводных мощностей в этих странах. Об этом сообщает российская газета "Коммерсант", передает УНН.

"Из опубликованных в октябре-ноябре материалов газотранспортных операторов Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season) следует, что "Газпром" выбрал маршрут поставок в Европу по второй нитке "Турецкого потока" через эти страны", - пишет издание.

Указано, что в Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию - с 2021 года и в Словакию - во второй половине 2022 года.

Сообщается, что строительство продолжений "Турецкого потока" позволит "Газпрому" уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.

"Таким образом, компании предстоит договориться с НАК "Нафтогаз Украины" о сохранении транзита в 2020 и 2021 годах, причем в 2021 году речь может идти о менее 10 млрд кубометров. Но если "Газпром" захочет увеличить экспорт в Европу, Украина сохранит больший объем транзита", - пишет издание.

Также сказано, что, по сути, это маршрут "Южного потока", который в ЕС заморозили в 2014 году "под давлением США", но теперь якобы "придраться к проекту сложно", ведь подход "Газпрома", как указано, "полностью соответствует законодательству ЕС".

Напомним, "Газпром" завершил строительство морской части "Турецкого потока". 

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