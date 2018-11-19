"Газпром" завершил строительство морской части "Турецкого потока"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. "Газпром" завершил строительство морского участка газопровода "Турецкий поток". Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии окончания этого этапа в режиме видеоконференции, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что Путин дал команду на завершение строительства “Турецкого потока”, после чего глава “Газпрома” Алексей Миллер распорядился с судна Pioneering Spirit спустить в воду трубу газопровода с замыкающим стыком.
“Газпром” начал строительство морского участка газопровода “Турецкий поток” в мае 2017 года.
Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутной транзитной нитью к границе Турции со смежными странами протяженностью 180 км.
Как сообщал УНН, ранее министр энергетики США Америки Рик Перри заявил, что Соединенные Штаты выражают несогласие по поводу газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”.