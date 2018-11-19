"Газпром" завершив будівництво морської частини "Турецького потоку"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. "Газпром" завершив будівництво морської ділянки газопроводу "Турецький потік". Президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайїп Ердоган взяли участь в церемонії закінчення цього етапу в режимі відеоконференції, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Повідомляється, що Путін дав команду на завершення будівництва "Турецького потоку", після чого глава "Газпрому" Олексій Міллер розпорядився із судна Pioneering Spirit спустити в воду трубу газопроводу із замикаючим стиком.
"Газпром" почав будівництво морської ділянки газопроводу "Турецький потік" в травні 2017 року.
Трубопровід протяжністю 930 км проходить по дну Чорного моря до узбережжя Туреччини. Далі буде прокладена сухопутною транзитною нитка до кордону Туреччини із суміжними країнами протяжністю 180 км.
Як повідомляв УНН, раніше міністр енергетики США Америки Рік Перрі заявив, що Сполучені Штати висловлюють незгоду щодо газопроводів „Північний потік-2“ та „Турецький потік“.