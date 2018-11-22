У Росії визначилися, як будуть поставляти до ЄС газ "Турецьким потоком"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Російське ПАТ "Газпром" визначилося з маршрутом поставки газу "Турецьким потоком", який пройде через Болгарію, Сербію, Угорщину і Словаччину, і вже бере участь у процедурі бронювання нових трубопровідних потужностей у цих країнах. Про це повідомляє російська газета "Коммерсант", передає УНН.
"З опублікованих в жовтні-листопаді матеріалів газотранспортних операторів Болгарії, Сербії, Угорщини та Словаччини у межах процедури бронювання їхніх майбутніх потужностей (open season) слідує, що "Газпром" вибрав маршрут поставок в Європу по другій нитці "Турецького потоку" через ці країни", - пише видання.
Зазначено, що у Болгарію і Сербію газ піде з 2020 року, в Угорщину - з 2021 року і до Словаччини - у другій половині 2022 року.
Повідомляється, що будівництво продовжень "Турецького потоку" "дозволить "Газпрому" вже з 2022 року відмовитися від транзиту через Україну".
Також сказано, що, по суті, це маршрут "Південного потоку", який у ЄС заморозили у 2014 році "під тиском США", але тепер нібито "причепитися до проекту складно", адже підхід "Газпрому", як зазначено, "повністю відповідає законодавству ЄС".
Нагадаємо, "Газпром" завершив будівництво морської частини "Турецького потоку".