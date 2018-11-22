У Росії визначилися, як будуть поставляти до ЄС газ "Турецьким потоком"

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Російське ПАТ "Газпром" визначилося з маршрутом поставки газу "Турецьким потоком", який пройде через Болгарію, Сербію, Угорщину і Словаччину, і вже бере участь у процедурі бронювання нових трубопровідних потужностей у цих країнах. Про це повідомляє російська газета "Коммерсант", передає УНН.