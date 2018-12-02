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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 86250 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103930 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 138987 просмотра

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7 марта, 17:42 • 136763 просмотра

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7 марта, 15:45 • 132508 просмотра

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7 марта, 13:58 • 126547 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141543 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145352 просмотра

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Актуальное
В России испытали подводный ракетный крейсер "Князь Владимир"

В России испытали подводный ракетный крейсер "Князь Владимир"

Киев  •  УНН

 • 10086 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В России головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" 28 ноября 2018 года вышел в море на заводские ходовые испытания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Военное обозрение. 

Сообщается, что атомный подводный ракетный крейсер "Князь Владимир" впервые вышел из Северодвинска для проведения комплекса заводских ходовых испытаний. Подводный крейсер был заложен на "Севмаше" в Северодвинске 30 июля 2012 года, вывод из цеха состоялся 17 ноября 2017 года. По планам Минобороны РФ передача атомного подводного ракетоносца "Князь Владимир" в состав ВМФ РФ должна состояться в 2019 году.

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В настоящее время в Северодвинске продолжается строительство серийных субмарин этого проекта "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III" и "Князь Пожарский".

Также поступила информация, что в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы включена постройка еще двух "Бореев" проекта 955А. Новые подводные ракетоносцы должны быть заложены не позднее 2024 года и вступить в строй не позднее 2028. С учетом строительства этих двух серийных субмарин проекта 955А "Борей-А", общее количество подводных ракетных крейсеров стратегического назначения этого проекта возрастет до 10. Также не исключается, что после 2027 года строительство субмарин данного проекта будет продолжено.

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Как сообщал УНН, Россия разместила в оккупированном  Крыму зенитные ракетно-пушечные комплексы “Панцирь-С” для “защиты воздушного пространства”.

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