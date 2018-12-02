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У Росії випробували підводний ракетний крейсер "Князь Володимир"

У Росії випробували підводний ракетний крейсер "Князь Володимир"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Росії головний атомний підводний ракетний крейсер стратегічного призначення модифікованого проекту 955А (шифр "Борей-А") "Князь Володимир" 28 листопада 2018 року вийшов в море на заводські ходові випробування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Військвий огляд. 

Повідомляється, що атомний підводний ракетний крейсер "Князь Володимир" вперше вийшов з Северодвінську для проведення комплексу заводських ходових випробувань. Підводний крейсер був закладений на "Севмаше" в Северодвінську 30 серпня 2012 року, висновок з цеху відбувся 17 листопада 2017 року. За планами Міноборони РФ передача атомного підводного ракетоносця "Князь Володимир" до складу ВМФ РФ повинна відбутися в 2019 році.

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В даний час в Северодвінську триває будівництво серійних субмарин цього проекту "Князь Олег", "Генералісимус Суворов", "Імператор Олександр III" і "Князь Пожарський".

Також надійшла інформація, що в держпрограму озброєння на 2018-2027 роки включена споруда ще двох "Боріїв" проекту 955А. Нові підводні ракетоносці повинні бути закладені не пізніше 2024 року і стати до ладу не пізніше 2028. З урахуванням будівництва цих двох серійних субмарин проекту 955А "Борей-А", загальна кількість підводних ракетних крейсерів стратегічного призначення цього проекту зросте до 10. Також не виключається, що після 2027 року будівництво субмарин даного проекту буде продовжено.

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Як повідомляв УНН, Росія розмістила в окупованому Криму зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С" для "захисту повітряного простору".

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