В России вино обогнало по популярности водку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Самым популярным спиртным напитком в России является вино, передает УНН со ссылкой на данные немецкой исследовательской компании "GfK".
Так, за год потребление вина в России выросло на 8,8% в натуральном выражении.
"В год на одно домохозяйство приходится 10 литров вина, что составляет почти половину объемов годового объема покупки алкоголя на домохозяйство", - говорится в исследовании.
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Также сообщается, что крепкий алкоголь, вина, шампанские и игристые вина хотя бы раз в год покупают 86% российских домохозяйств.
"В среднем одно домохозяйство покупает 21 литр алкогольных напитков в год. И все чаще россияне отдают предпочтение вину", - подчеркивают исследователи.
Отметим, что украинцы все чаще отдают предпочтение вину перед более крепкими алкогольными напитками.
Также, наши соотечественники меняют свои винные вкусы: популярность набирают столовые сухие вина.