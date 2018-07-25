У Росії вино обігнало за популярністю горілку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Найпопулярнішим алкогольним напоєм в Росії є вино, передає УНН з посиланням на дані німецької дослідницької компанії "GfK".
Так, за рік споживання вина в Росії виросло на 8,8% в натуральному вираженні.
"У рік на одне домогосподарство припадає 10 літрів вина, що становить майже половину обсягів річного обсягу покупки алкоголю на домогосподарство", - йдеться в дослідженні.
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Також повідомляється, що міцний алкоголь, вина, шампанські та ігристі вина хоча б раз на рік купують 86% російських домогосподарств.
"В середньому одне домогосподарство купує 21 літр алкогольних напоїв на рік. І все частіше росіяни надають перевагу вину", - наголошують дослідники.
Відзначимо, що українці все частіше надають перевагу вину перед більш міцними алкогольними напоями.
Також, наші співвітчизники змінюють свої винні смаки: популярності набирають столові сухі вина.