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У Росії вино обігнало за популярністю горілку

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Найпопулярнішим алкогольним напоєм в Росії є вино, передає УНН з посиланням на дані німецької дослідницької компанії "GfK".

Так, за рік споживання вина в Росії виросло на 8,8% в натуральному вираженні.

"У рік на одне домогосподарство припадає 10 літрів вина, що становить майже половину обсягів річного обсягу покупки алкоголю на домогосподарство", - йдеться в дослідженні.

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Також повідомляється, що міцний алкоголь, вина, шампанські та ігристі вина хоча б раз на рік купують 86% російських домогосподарств.

"В середньому одне домогосподарство купує 21 літр алкогольних напоїв на рік. І все частіше росіяни надають перевагу вину", - наголошують дослідники.

Відзначимо, що українці все частіше надають перевагу вину перед більш міцними алкогольними напоями.

Також, наші співвітчизники змінюють свої винні смаки: популярності набирають столові сухі вина.

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