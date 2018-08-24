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В России возбудили дело против "Правого сектора" за подготовку убийства 50 правоохранителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении организаторов и участников “Правого сектора”, которые якобы собирались из мести за Александра Костенко убить 50 российских правоохранителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

В России возбудили дело против "Правого сектора" за подготовку убийства 50 правоохранителей

“Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении организаторов и участников ... организации “Правый сектор” по факту публикации “приговора Центрального национального суда “Правого сектора”, — говорится в сообщении.

Как сообщается, 15 мая 2015 года Киевский райсуд аннексированного Симферополя признан виновным Александра Костенко в умышленном причинении легкого вреда здоровью сотруднику батальона “Беркут” на Майдане Независимости в Киеве, а также в незаконном ношении огнестрельного оружия. Он был приговорен к четырем годам и двум месяцам лишения свободы.

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"По версии следствия, из мести за осуждение Костенко участники структурного подразделения под названием “Центральный национальный суд “Правого сектора” Биковницкий, Малиновская, Нетканова, Максименко и иные лица: Ярош, Тарасенко, Стемпицкий, Воронов 10 мая 2018 года в городе Киеве составили “приговор Центрального национального суда “Правого сектора”, — отметили в СК.

Их действия квалифицированы СК РФ как “приготовление к совершению убийств, посягательств на жизнь государственных деятелей, лиц, осуществляющих правосудие и предварительное расследование, сотрудников правоохранительных органов, а также как организация деятельности экстремистской организации и участие в ее деятельности (ч.1 ст.30 и ч.2 ст.105, ч.1 ст.30, ст.277, ч.1 ст.30, ст.317, ч.1 ст.30, ст.295, ч.1 и ч.2 ст.282.2 УК РФ)”.

Сообщается, что в в ближайшее время СК РФ вынесет постановления о привлечении Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова, Биковницкого, Малиновской, Нетканова и Максименко в качестве обвиняемых, а также решен вопрос об объявлении их в международный розыск и избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Александр Костенко вышел на свободу после отбывания наказания в Кировской области РФ.

6 августа Костенко прибыл в Киев.

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