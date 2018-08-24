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У Росії відкрили справу проти "Правого сектора" за підготовку вбивства 50 правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу стосовно організаторів та учасників "Правого сектора", які нібито збиралися з помсти за Олександра Костенко вбити 50 російських правоохоронців. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СК РФ.

У Росії відкрили справу проти "Правого сектора" за підготовку вбивства 50 правоохоронців

“Головним слідчим управлінням СК РФ порушено кримінальну справу стосовно організаторів та учасників ... організації “Правий сектор” за фактом публікації “вироку Центрального національного суду “Правого сектора”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, 15 травня 2015 року Київський райсуд анексованого Сімферополя визнаний винним Олександра Костенка в умисному заподіянні легкої шкоди здоров’ю співробітнику батальйону “Беркут” на Майдані Незалежності в Києві, а також у незаконному носінні вогнепальної зброї. Він був засуджений до чотирьох років і двох місяців позбавлення волі.

“За версією слідства, з помсти за засудження Костенка учасники структурного підрозділу під назвою ”Центральний національний суд “Правого сектора” Биковницький, Малиновська, Нетканова, Максименко та інші особи: Ярош, Тарасенко, Стемпіцький, Воронов 10 травня 2018 року в місті Києві склали “вирок Центрального національного суду “Правого сектора”, — відзначили в СК.

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Їх дії кваліфіковані СК РФ як “приготування до вчинення вбивств, посягань на життя державних діячів, осіб, які здійснюють правосуддя і попереднє розслідування, співробітників правоохоронних органів, а також як організація діяльності екстремістської організації та участь в її діяльності (ч.1 ст.30 і ч.2 ст.105, ч.1 ст.30, ст.277, ч.1 ст.30, ст.317, ч.1 ст.30, ст.295, ч.1 і ч.2 ст.282.2 КК РФ)”.

Повідомляється, що в найближчим часом СК РФ винесе постанови про притягнення Яроша, Тарасенко, Стемпицького, Воронова, Биковницького, Малиновської, Нетканова і Максименко як обвинувачуваних, а також вирішено питання про оголошення їх в міжнародний розшук і обрання їм запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Як повідомляв УНН, українця в РФ посадили через символіки “Правого сектора”.

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