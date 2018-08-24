У Росії відкрили справу проти "Правого сектора" за підготовку вбивства 50 правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу стосовно організаторів та учасників "Правого сектора", які нібито збиралися з помсти за Олександра Костенко вбити 50 російських правоохоронців. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СК РФ.
“Головним слідчим управлінням СК РФ порушено кримінальну справу стосовно організаторів та учасників ... організації “Правий сектор” за фактом публікації “вироку Центрального національного суду “Правого сектора”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, 15 травня 2015 року Київський райсуд анексованого Сімферополя визнаний винним Олександра Костенка в умисному заподіянні легкої шкоди здоров’ю співробітнику батальйону “Беркут” на Майдані Незалежності в Києві, а також у незаконному носінні вогнепальної зброї. Він був засуджений до чотирьох років і двох місяців позбавлення волі.
“За версією слідства, з помсти за засудження Костенка учасники структурного підрозділу під назвою ”Центральний національний суд “Правого сектора” Биковницький, Малиновська, Нетканова, Максименко та інші особи: Ярош, Тарасенко, Стемпіцький, Воронов 10 травня 2018 року в місті Києві склали “вирок Центрального національного суду “Правого сектора”, — відзначили в СК.
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Їх дії кваліфіковані СК РФ як “приготування до вчинення вбивств, посягань на життя державних діячів, осіб, які здійснюють правосуддя і попереднє розслідування, співробітників правоохоронних органів, а також як організація діяльності екстремістської організації та участь в її діяльності (ч.1 ст.30 і ч.2 ст.105, ч.1 ст.30, ст.277, ч.1 ст.30, ст.317, ч.1 ст.30, ст.295, ч.1 і ч.2 ст.282.2 КК РФ)”.
Повідомляється, що в найближчим часом СК РФ винесе постанови про притягнення Яроша, Тарасенко, Стемпицького, Воронова, Биковницького, Малиновської, Нетканова і Максименко як обвинувачуваних, а також вирішено питання про оголошення їх в міжнародний розшук і обрання їм запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Як повідомляв УНН, українця в РФ посадили через символіки “Правого сектора”.