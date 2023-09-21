У россии большое количество ракет С-300 - Игнат
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. россия имеет ракеты С-300 в большом количестве. Еще около полугода назад говорилось, что у оккупантов есть около 7 тысяч зенитных управляемых ракет. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных Сил Юрий Игнат, передает корреспондент УНН.
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"Процессы изготовления дронов, или получения их от Ирана, или от других стран запчастей – это параллельные процессы. Друг от друга не особо зависят. С-300 – это то, что у них есть в большом количестве. Еще где-то полгода назад мы говорили об около 7 тысячах зенитных управляемых ракет, которые есть в наличии у врага. Они их производят. Те ракеты противник имеет», - рассказал Игнат.
Он отметил, что россияне будут и дальше наращивать производство дронов-камикадзе, а Украине нужно наращивать средства противодействия.
Дополнение
Ранее издание New York Times сообщало, что россия превысила довоенный уровень производства ракет, вопреки санкциям, которые были введены Западом. В связи’связи с этим Украина становится особенно уязвимой для усиления атак в течение ближайших месяцев.
В Минобороны Великобритании сообщали, что существует реальная возможность, что рф снова может применить ракеты против объектов украинской энергетической инфраструктуры в течение зимы.