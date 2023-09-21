У росії велика кількість ракет С-300 – Ігнат

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"Процеси виготовлення дронів, чи отримання їх від Ірану, чи від інших країн запчастин – це паралельні процеси. Один від одного не особливо залежать. С-300 – це те, що у них є у великій кількості. Ще десь пів року тому ми говорили про близько 7 тисяч зенітних керованих ракет, які є у наявності у ворога. Вони їх виробляють. Ті ракети противник має», - розповів Ігнат.

Він зазначив, що росіяни будуть й надалі нарощувати виробництво дроні-камікадзе, а Україні потрібно нарощувати засоби протидії.

Доповнення

Раніше видання New York Times повідомляло, що росія перевищила довоєнний рівень виробництва ракет, всупереч санкціям, що були запроваджені Заходом. У зв’язку з цим Україна стає особливо вразливою для посилення атак впродовж найближчих місяців.

У Міноборони Великої Британії повідомляли, що існує реальна можливість, що рф знову може застосувати ракети проти об’єктів української енергетичної інфраструктури впродовж зими.