В России учительница вышла на одиночный пикет против войны с Украиной

Детали

Женщина вышла на площадь Ленина в Пскове с плакатом “Нет войне, Россия и Украина не враги”. Один из проходящих мимо очевидцев зааплодировал активистке. Проходила мимо девушка, которая приехала из Украины, сказала, что отправит фото своих родственников, “потому что они уверены, что Путин — агрессор”.

Другая прохожая высказывается агрессивно: “Мы точные враги с ними. Вот езжайте туда и защищайте своих! ”.

Цитата

“Многие сейчас спрашивают, будет ли война. Но она уже есть. К ней все привыкли, и игнорируют ее присутствие. У границ собираются новые и новые войска, множество людей, вовлеченных в конфликт на Донбассе, погибает, а огромное количество жителей России предпочитает не замечать того, что происходит, и отмалчиваться. Внешняя политика России, хромает на обе ноги, приведет к проблемам как внутри самой страны, так и в отношениях с другими. Этого нельзя допускать. Это нельзя поддерживать и поощрять. Бряцание оружием имеет только катастрофические последствия. Я уверена, что президент обязан немедленно прекратить этот позор. Достаточно стараться показать кому-то, где их место: лучше подумать, где же сейчас место самой России, борется с мнимыми угрозами и которая тратит огромные средства на войну, вместо заботы о благосостоянии граждан ”, - сказала Милютина.

Напомним

В последнее время на Донбассе наблюдается существенное обострение со стороны российских сил.

Кроме того, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал , что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства

Представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вооруженные силы РФ находятся “в тех районах страны, где это необходимо, и будут располагаться там, пока руководство считает это целесообразным”.