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У Росії вчителька вийшла на одиночний пікет проти війни з Україною

У Росії вчителька вийшла на одиночний пікет проти війни з Україною

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Пскові вчителька Ірина Мілютіна вийшла на одиночний пікет проти війни на Сході України з плакатом “Ні війні, Росія і Україна не вороги”. Про це повідомляє кореспондент Север.Реалії, пише УНН.

Деталі

Жінка вийшла на площу Леніна у Пскові з плакатом “Ні війні, Росія і Україна не вороги”. Один з проходять повз очевидців зааплодував активістці. Проходила повз дівчина, яка приїхала з України, сказала, що відправить фото своїх родичів, “тому що вони впевнені, що Путін — агресор”.

Інша перехожа висловлюється агресивно: “Ми точні вороги з ними. Ось їдьте туди і захищайте своїх!”.

Цитата

“Багато зараз запитує, чи буде війна. Але вона вже є. До неї всі звикли, і ігнорують її присутність. Біля кордонів збираються нові і нові війська, безліч людей, втягнутих в конфлікт на Донбасі, гине, а величезна кількість жителів Росії вважає за краще не помічати того, що відбувається, і відмовчуватися. Зовнішня політика Росії, яка шкутильгає на обидві ноги, призведе до проблем як всередині самої країни, так і у відносинах з іншими. Цього не можна допускати. Це не можна підтримувати і заохочувати. Брязкання зброєю має тільки катастрофічні наслідки. Я впевнена, що президент зобов’язаний негайно припинити цю ганьбу. Досить намагатися показати кому-то, де їх місце: краще подумати, де ж зараз місце самої Росії, що бореться з уявними загрозами і яка витрачає величезні кошти на війну, замість турботи про добробут громадян”, — сказала Мілютіна.

Нагадаємо

Останнім часом на Донбасі спостерігається суттєве загострення з боку російських сил.

Крім того, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що збройні сили РФ знаходяться “в тих районах країни, де це необхідно, і будуть розташовуватися там, поки керівництво вважає це за доцільне”.

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